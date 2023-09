Tilburgse wethouder Lahlah op nummer 2 van kandidatenlijst GroenLinks-PvdA

De partijcombinatie GroenLinks-PvdA heeft de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah op plek 2 van de conceptkandidatenlijst voor de nieuwe Tweede Kamer gezet. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Lahlah staat daarmee direct achter lijsttrekker Frans Timmermans.

Lahlah komt uit Helmond en werd in 2018 partijloos wethouder in Tilburg. Ze sloot zich in 2022 aan bij GroenLinks. Als fractievoorzitter behaalde ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar een grote winst voor de partij.

Ze kreeg ook landelijke bekendheid toen ze in 2021 als wethouder een maand van een bijstandsuitkering leefde om te ervaren hoe dat is.

Top-5

Lahlah staat hoger op de lijst dan de huidige partijleider van GroenLinks Jesse Klaver. Hij staat nu op nummer 3. In de top-5 staan ook het huidige PvdA-Kamerlid Kati Piri en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

De conceptkandidatenlijst van de nieuwe partijcombinatie wordt morgen officieel gepresenteerd. In de top-10 staat als ook oud-vakbondsvrouw Mariëtte Patijn, die jarenlang bestuurder was bij vakbond FNV.

Verlaten

De huidige Kamerleden van GroenLinks en de PvdA komen allemaal op de kandidatenlijst te staan, behalve Attje Kuiken en Henk Nijboer van de PvdA en Corinne Ellemeet van GroenLinks. Zij hebben in de zomer aangegeven dat ze de Tweede Kamer zullen verlaten.

De combinatie GroenLinks-PvdA staat volgens de laatste Peilingwijzer op 22 tot 26 virtuele zetels in de Tweede Kamer. De verkiezingen zijn op 22 november.

De lijst is een concept en wordt op het gezamenlijke partijcongres officieel vastgesteld. Er bestaat nog een kans dat de volgorde van de kandidaten wordt aangepast.