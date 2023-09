Molano sprint in Zaragoza naar etappezege in Vuelta, vrijdag loodzware Pyreneeënrit

De twaalfde etappe van de Vuelta, een rit over 150 kilometer van Ólvega naar Zaragoza, is zoals verwacht uitgelopen op een massasprint. Daarin toonde Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) zich de sterkste. Groenetruidrager Kaden Groves kwam als tweede over de finish. Boy van Poppel werd derde. De Colombiaan Molano werd perfect afgezet door ploeggenoot Rui Oliveira en hield meer dan een fietslengte over ten opzichte van de concurrentie. Hij pakte vorig jaar ook al een ritzege in de Vuelta, toen in de laatste etappe naar Madrid. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) bleef leider in het algemeen klassement, voor Marc Soler (UAE Team Emirates), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) en teamgenoot Roglic. Voor de sprinters was het donderdag een uitgelezen mogelijkheid om hun neus aan het venster te steken, aangezien het peloton de komende dagen de bergen zal moeten trotseren. Morgen staat de loodzware Pyreneeënrit met finish op de Tourmalet op het programma.

Foto: 526c3de7-975e-3c9b-b8bb-a21db8a3dfc5 - LaVuelta

De rappe mannen kregen het niet helemaal cadeau vandaag, want meteen na de start was er een ontsnappingspoging van Nederlander Jetse Bol (Burgos-BH) en Spanjaard Abel Balderstone (Caja Rural- Seguros RGA). De twee bleven geruime tijd weg, maar werden op 44 kilometer van de meet ingerekend. Het peloton, onder aanvoering van Alpecin-Deceuninck, de ploeg van sprinter Kaden Groves, hield het tempo hoog. De strijdlustige Bol, die acht jaar terug in Olympia's Tour zijn laatste ritzege boekte, probeerde het echter nogmaals. De 33-jarige Nederlander besefte niet veel later dat het onbegonnen werk was en hield de benen stil.

