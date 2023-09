Nederlandse basketbalsters probleemloos naar finale EK 3x3

De Nederlandse vrouwen hebben op overtuigende wijze de finale van het Europees kampioenschap 3x3-basketbal in Israël bereikt. Oranje was in het snikhete Jeruzalem met 19-13 te sterk voor Portugal. In de finale treft het team de winnaar van de wedstrijd tussen Spanje en Litouwen.

Op papier was Nederland met Loyce Bettonvil, Kiki Fleuren, Janis Boonstra en Noor Driessen de favoriet in deze halve finale, aangezien Portugal pas voor de tweede keer aan het EK meedoet, terwijl de Nederlandse basketbalsters in het verleden al drie keer op het podium eindigden (brons in 2017 en zilver in 2018 en 2022).

Maar de Portugezen hadden zich in de kwartfinale wel ontpopt als reuzendoder door regerend Europees kampioen Frankrijk uit te schakelen, het land waar Nederland in 2022 in de EK-finale van verloor.