'iPhoneverbod Chinese overheidsmedewerkers verder uitgebreid'

De afgelopen weken zouden ambtenaren door hun leidinggevenden zijn ingelicht over het verbod. Het is niet duidelijk hoever de beperkingen precies reiken.

China-correspondent Sjoerd den Daas

Geruchten over een verbod op het gebruik van buitenlandse smartphones bij de Chinese overheid doen al langer de ronde, zoals andere landen ook kritisch kijken naar Chinese technologie, want je kunt je afvragen hoeveel Huawei-smartphones er op de ministeries in Den Haag, Brussel of Washington worden gebruikt. Weinig waarschijnlijk.

Of er in China nu sprake is van een totale ban op iPhones, en hoe wijdverspreid die is, is nog niet helder. Gaat het om enkele ministeries, of wordt het ook voor medewerkers van lagere overheidsorganen en staatsbedrijven verboden om iPhones te gebruiken?

Het signaal richting Chinese ambtenaren is in elk geval helder, in een tijd waarin de spanningen met Amerika groot zijn en Peking maximaal inzet op staatsveiligheid: kijk uit met buitenlandse technologie.