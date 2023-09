Jong PvdA-lid lekte geheim schikkingsvoorstel van Chemours

Geheime raadsdocumenten over chemiebedrijf Chemours, die vorige week leidden tot een publicatie van Zembla, zijn gelekt door een jong gemeenteraadslid, meldt Rijnmond. De 21-jarige Ruben Schilt heeft zijn daad zelf opgebiecht aan burgemeester Kolff, nadat die aangifte had gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht.

Schilt is sinds begin dit jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Dordrecht. Na overleg met zijn partij heeft hij besloten zijn functie neer te leggen.

Zembla meldde afgelopen vrijdag op basis van geheime notulen van een raadsvergadering van de gemeente Dordrecht dat het chemiebedrijf voor enkele miljoenen euro's met vier buurgemeenten probeerde te schikken over de pfas-schade, onder de voorwaarde dat deze gemeenten geen verdere procedures starten of claims indienen voor mogelijke schades in de toekomst.

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden spanden in een eerder stadium een rechtszaak aan om Chemours aansprakelijk te stellen voor vervuiling van de bodem en het water rondom de fabriek. Ze wezen het schikkingsvoorstel van Chemours dan ook af.

'Hij voelde boosheid'

PvdA-fractievoorzitter Wouter van der Spoel snapt de boosheid van Schilt richting Chemours, maar benadrukt dat het lekken uit een vertrouwelijk overleg niet is goed te praten. "Hij voelde boosheid en moest daar wat mee, maar dit is niet de juiste manier", zegt hij tegen de regionale zender.

Burgemeester Kolff stelde alle fractievoorzitters begin deze week op de hoogte van het lek. "Niemand van ons toch?, heb ik toen in de fractie-WhatsApp gevraagd", zegt Van der Spoel. Die avond belde Schilt zijn fractievoorzitter om zijn daad toe te geven.

De aangifte van Kolff blijft staan, laat de gemeente Dordrecht weten. De burgemeester noemt het opbiechten van Schilt moedig, maar dat neemt volgens hem niet weg dat geheime raadsstukken geheim moeten blijven. "Spijtig voor hem dat zijn commissielidmaatschap hiermee eindigt, maar dit kan niet zonder gevolgen blijven."

Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.