Ontruiming roemrucht kraakpand Berlijn afgerond

In Berlijn is een van de laatste linkse bolwerken ontruimd. Het gaat om Liebig 34, een voormalig kraakpand, nu een feministisch-anarchistisch woonproject. De rechter bepaalde dat de bewoners eruit moesten. Er waren duizenden agenten naar Berlijn gekomen, omdat er links-radicale demonstranten uit het hele land op de ontruiming waren afgekomen en er verzet van de bewoners werd verwacht.

Het was ook een cultureel centrum en een opvanghuis voor transseksuelen die waren verstoten of slachtoffer waren van seksueel geweld. Zelf noemden ze het een toevluchtsoord voor mensen die "zich niet kunnen en willen aanpassen".

Liebig 34 was een "anarchistisch, queer feministisch woonproject" en een begrip in radicaal-linkse kringen. Er woonden alleen vrouwen of mensen die zich vrouw voelen.

Later verkocht het stadsbestuur het pand aan een investeerder, die de bewoners eerst een gunstig pachtcontract van tien jaar gaf. Dat liep twee jaar geleden af. Sindsdien probeerde hij de bewoners eruit te krijgen, want hij wil in het pand, dat in een geliefde wijk staat, appartementen bouwen.

Het pand werd dertig jaar geleden, na de val van de Muur, gekraakt. Er was toen veel leegstand in de stad.

De bewoners verzetten zich daartegen. Volgens hen is dit het schoolvoorbeeld van wat er misgaat in Berlijn. "Gentrificatie en de huurverhogingen en gedwongen ontruimingen die daarmee gepaard gaan, nemen toe", zeiden de bewoners onlangs op een persconferentie over de aanstaande ontruiming. "Elke dag worden er mensen uit hun huizen gezet. Ze belanden in het ergste geval op straat. Berlijn wordt een stad voor de rijken."

Kritiek op de bewoners en hun aanhang was er ook. In hun strijd schuwden ze geweld niet. De eigenaar van het pand is meerdere keren met de dood bedreigd. In de aanloop naar de ontruiming hebben sympathisanten van Liebig 34 politiebureaus aangevallen, kabels van de tram doorgesneden en auto's van projectontwikkelaars in brand gestoken.

Doodsbedreigingen

Bewoners van nieuwbouwwoningen in de buurt worden geïntimideerd, ramen ingegooid en de muren met doodsbedreigingen beschilderd. "Yuppie-tuig sterf, Yuppies moet je in hun knieën schieten", staat er.

De lokale politiek worstelt ermee. Er zit in Berlijn een links stadsbestuur dat dit soort projecten en de strijd tegen gentrificatie steunt, maar zich distantieert van het geweld. Het stadsbestuur krijgt het verwijt dat er niet hard genoeg tegen de uitwassen van deze beweging wordt opgetreden en dat het "geweld van links" oogluikend wordt toestaan.