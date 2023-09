Britse politie start onderzoek naar babysterfte in ziekenhuis Nottingham

De Britse politie start een groot onderzoek naar de kraamafdeling van het universitaire ziekenhuis in Nottingham. Door falende zorg zijn daar tientallen baby's overleden en gewond geraakt, meldt de BBC.

De kraamafdelingen werden al onderzocht door een ervaren verloskundige. Na gesprekken met de politie is er nu een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd. Er wordt contact gelegd met 1800 gezinnen en zo'n 700 (oud-)medewerkers van het ziekenhuis. Volgens de BBC is er niet eerder zo'n groot onderzoek gedaan in de Britse gezondheidszorg.

In juni 2020 onderzocht de politie ook al de kraamafdelingen van de ziekenhuizen in Shrewsbury en Telford. Daaruit bleek dat er in twintig jaar tijd 201 baby's en negen moeders gered hadden kunnen worden als er betere zorg was aangeboden.