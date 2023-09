Bootverhuurder in Bolsward krijgt taakstraf na fataal ongeluk

Een man uit Heerenveen is door de rechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Het gaat om de verhuurder van een boot waarop in 2021 twee mensen om het leven kwamen in Bolsward.

De rechter noemt de verhuurder nalatig, onachtzaam en onoplettend, schrijft Omrop Fryslân. Uit de kapotte accu van de boot lekte het gevaarlijke waterstofsulfide. Door het ontbreken van goede ventilatievoorzieningen op de boot, stroomde het giftige gas in de slaapkamer van de achterkajuit.

De giftige dampen werden een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw uit het Zuid-Hollandse Geervliet fataal. Twee vrienden van hen werden onwel, maar konden de boot net op tijd verlaten.

Niets gedaan met klachten

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een werkstraf van 180 uur. De bootverhuurder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, zou niets hebben gedaan met de klachten over een vreemde geur die huurders roken.

De Heerenvener verklaarde dat hij de accu's zelf had gecontroleerd en dat hij daarbij niet op bijzonderheden was gestuit.