Philips treft schikking over defecte apneu-apparaten in de VS

Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking gesloten met klanten in de zaak rondom de slechte apneu-apparaten. De apparaten van het zorgtechnologiebedrijf zouden gezondheidsklachten hebben opgeleverd.

Alle patiënten, ziekenhuizen en slaaplabaratoria die in aanmerking komen, krijgen een geldbedrag van Philips, afhankelijk van welk type apparaat ze gebruikten en welke garantie daarop gold. Gebruikers die het gemankeerde apneu-apparaat hebben ingeleverd, krijgen ook nog extra geld uitgekeerd.

Philips stelt in een persbericht dat deze schikking geen bekentenis is van schuld of erkenning van kwade opzet.

Massaclaim volgt nog

In de VS lopen ruim 500 rechtszaken tegen Philips, waaronder een aanstaande massaclaim waar volgens het bedrijf zo'n 50.000 mensen zich bij hebben aangesloten.

Hoeveel de schikking Philips uiteindelijk gaat kosten hangt onder andere af van hoeveel patiënten meedoen. De eerste betalingen aan patiënten worden begin volgend jaar verwacht.

Voor de juridische afhandeling zette het bedrijf in het eerste kwartaal al 575 miljoen euro opzij. Dat bedrag kwam bovenop de miljard euro die het bedrijf al vrijmaakte voor de terugroepactie van de apneu-apparaten.