Zes roeiboten naar finale op WK, vijf naar Olympische Spelen

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra noteerden de beste tijd in de halve eindstrijd van de vier-zonder: 6.52,72. Alleen Roemenië kwam in de buurt: 6.53,98.

In de twee-zonder pakten Ymkje Clevering en Veronique Meester een ticket naar Parijs. Het Nederlandse duo moest in de halve finale alleen de Australische roeisters voor zich dulden.

Ook Martine Veldhuis plaatste zich in de lichte skiff voor de finale, maar dat onderdeel is niet-olympisch.

De vijf plaatsten zich in Belgrado voor de finales en dat levert automatisch een olympisch ticket op.

Vijf Nederlandse roeiboten hebben op de WK in Belgrado een plekje bemachtigd op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het gaat om de dubbelvier en de vier-zonder bij zowel de mannen als de vrouwen en ook de twee-zonder bij de vrouwen heeft kwalificatie afgedwongen.

De finales van de WK roeien zijn op zaterdag en zondag live te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Beide dagen beginnen de finales om 13.00 uur.

De Nederlandse vier-zonder bij de mannen werd tweede in de halve finale. Het kwartet Niki van Sprang, Ruben Knab, Ralf Rienks en Rik Rienks was langzamer dan de Verenigde Staten en in de andere race waren de Britten sneller.

In de dubbelvier voor vrouwen plaatsten Roos De Jong, Tessa Dullemans, Laila Youssifou en Bente Paulis zich overtuigend voor de finale en dus de Spelen. Ze wonnen hun halve finale.

De dubbelvier voor mannen kan zich ook gaan richten op de Spelen van Parijs. Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers maakten indruk door de concurrentie te declasseren. Het Nederlandse viertal liet Zwitserland ver achter zich.