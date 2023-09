Kopecky grijpt de macht in Simac Ladies Tour met zege in tijdrit

Lotte Kopecky heeft de macht gegrepen in de derde etappe van de Simac Ladies Tour. De 27-jarige Belgische renster was de snelste in de zeven kilometer lange individuele tijdrit met start en finish in Leuven. Kopecky, die dit seizoen in grootse vorm steekt en onder andere de wereldtitel op de weg veroverde, neemt daarmee ook de leiding in het algemeen klassement over van Elisa Balsamo. Kopecky was de enige van het deelnemersveld die bij de race tegen de klok onder de negen minuten bleef: 8.59. Nederlands kampioene Riejanne Markus gaf twee seconden toe op de Belgische en eindigde als tweede. Markus staat nu tweede in het klassement op twee seconden achter Kopecky. Lorena Wiebes bezet met een achterstand van dertien seconden de derde plek. De laatste van Van Vleuten Voor Annemiek van Vleuten staat deze week in het teken van haar allerlaatste kilometers op de fiets als profwielrenster. En vandaag stond voor haar de allerlaatste tijdrit van haar carrière op het programma.

Ladies Tour dagelijks live bij de NOS De Ladies Tour duurt tot en met zondag 10 september. De vierde etappe is morgen vanaf 14.28 uur te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via NOS Live (een app voor smart tv's). De etappe van morgen voert de rensters van Emmeloord naar Lelystad, zaterdag rijdt het peloton een rondje met start en finish in Valkenburg. Het slotakkoord is zondag in Arnhem.