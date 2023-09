Coach Lovie's cadeau kan worden uitgepakt bij start NFL-seizoen: 'Don't poke the Bears'

Dat bleek een grote vergissing. Van 2004 tot 2012 stond hij aan het roer in Chicago. In 2006 leidde hij de Bears zelfs naar de Super Bowl. En nu kreeg hij de kans zijn oude liefde een cadeautje te geven.

Dat was buiten Lovie Smith gerekend. De 64-jarige head coach van de Texans wist al weken dat zijn baan op het spel stond. De enige opdracht die de clubleiding hem had meegegeven in de laatste weken: niet winnen.

Alleen als de Texans in Indianapolis per ongeluk zouden winnen van de Colts, dan zouden ze dat privilege nog kunnen kwijtraken aan Chicago Bears. Texans-fans rekenden zich al rijk. Winnen was in het hele seizoen immers pas twee keer gelukt.

Op de laatste speeldag van het reguliere seizoen in de NFL stond veel op het spel. De laatste plaats bijvoorbeeld, felbegeerd vanwege het recht om als eerste te mogen kiezen in de jaarlijkse draft voor nieuwe spelers.

In plaats van voor de veilige conversie te gaan, ging Smith all-in. Hij koos niet voor een schot tussen de palen (één punt en daarmee verlenging), maar voor de risicovolle optie om de bal nóg een keer in de endzone te brengen (twee punten en dus de overwinning).

Het begon in de laatste seconden van de wedstrijd met een diepe pass van Houston-quarterback Davis Mills, die dat seizoen zelden een medespeler in de endzone had weten te vinden.

De New York Jets wellicht wel. De Jets weten in ieder geval alle ogen op zich gericht.

Van Houston Texans wordt dit seizoen meer verwacht, maar in de Super Bowl gaan we normaal gesproken ze niet terugzien. Chicaco Bears ook niet, overigens, al ziet de toekomst er mede dankzij het cadeautje van Smith gunstig uit in Illinois.

Wekenlang liep Rodgers rond met een microfoontje, ook op het veld. In de laatste van drie oefenwedstrijden liet Rodgers zich van zijn strijdlustigste kant zien. Nadat Jihad Ward van stadgenoot New York Giants hem een paar keer had dwarsgezeten met onnodige duwtjes en net iets te harde tackles, gooide Rodgers de bal bijna achteloos in de endzone.

Het humeur van Rodgers is nog altijd uitstekend, zo bleek uit de populaire docusoap Hard Knocks, waarin dit seizoen - uiteraard - de voorbereiding van New York Jets op de voet werd gevolgd.

Hamlin overleefde, maar zag zijn ploeg in de play-offs kansloos ten onder gaan tegen dezelfde Bengals. Twee weken geleden keerde Hamlin terug op het veld in het oefenduel met de Colts.

Vorig jaar werden de Bills met quarterback Josh Allen al getipt voor de titel. Het seizoen in Buffalo kreeg echter een compleet andere wending toen safety Damar Hamlin in eigen stadion tegen Cincinnati Bengals op het veld een hartstilstand kreeg.

Dat de Jets een rol zullen spelen in het komende seizoen, daar twijfelen de kenners niet aan. Maar of ze het echt ver kunnen schoppen in de play-offs, dat is de vraag. Met de ijzersterke Miami Dolphins en Buffalo Bills strijden de Jets namelijk om een play-offplekje in de AFC East.

De nog altijd werkloze Lovie Smith kijkt intussen uit naar de eerste speeldag als zijn oude liefde Chicago Bears het in eigen huis opneemt tegen aartsrivaal Green Bay Packers.

Met Rodgers trokken de Bears altijd aan het kortste eind. "I still own you", schreeuwde Rodgers nog in de camera na de laatste overwinning. In Green Bay en omstreken gaan die T-shirts nog altijd als zoete broodjes over de toonbank.

Als er ooit een kans is om terug te slaan, is het nu. Voor de fans van Chicago is het seizoen met een zege op Green Bay al geslaagd. "Don't poke the Bears!"