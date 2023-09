Brede steun voor burgerinitiatief pijnloos borstonderzoek, maar 'voorlopig geen alternatief'

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker zal niet snel veranderen. Dat zei demissionair minister Kuipers "in alle eerlijkheid" in een debat over het burgerinitiatief van Muriël van der Draaij-Van der Veen. Zij wil dat het onderzoek pijnloos of in elk geval minder pijnlijk wordt, Haar oproep om naar de alternatieve opsporingsmethoden te kijken, is inmiddels 103.636 keer ondertekend.

Volgens Van der Draaij ervaren veel vrouwen huidige onderzoek als "een martelgang". De borsten worden met kracht platgedrukt tussen twee platen en sommige vrouwen hebben daarna nog weken last van een "pijnlijk en beurs" gevoel, zegt zij in haar petitie.

Van der Draaij mocht haar initiatief vandaag in de Tweede Kamer verdedigen. Ze wees erop dat ruim een kwart van de vrouwen tussen de 50 en 75 jaar geen gehoor geeft aan de tweejaarlijkse oproep om deel nemen aan het bevolkingsonderzoek, en dat dit voor een deel mensen zijn die het onderzoek te pijnlijk vinden. "Terwijl het zo'n belangrijk onderzoek is."

Kamerbrede steun

Haar oproep wordt Kamerbreed ondersteund. Verschillende Kamerleden stelden quasi grappend dat als mannen "een gevoelig lichaamsdeel" zouden moeten "laten pletten in een machine, er allang een alternatief was gevonden". Zij maanden de minister vaart te maken in zijn zoektocht naar nieuwe methodes.

Ook minister Kuipers van Volksgezondheid steunt het initiatief. Hij vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, omdat borstkanker hierdoor in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Daardoor kan de behandeling snel beginnen, wat de overlevingskansen vergroot.

Hij voegde daaraan toe dat er al wordt gekeken naar andere methoden om onderzoek te doen naar borstkanker. Het gaat dan onder meer om echografie, CT- en MRI-scans en bloed- en ademonderzoek. Maar dat vergt veel tijd en "ik moet wel eerlijk zijn: mammografie is op dit moment de beste manier om borstkanker op te sporen en mijn verwachting is niet dat er op korte termijn een alternatief is".

Hij beloofde de Kamer om in december een overzicht te geven van alle lopende onderzoeken,