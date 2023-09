RIVM waarschuwt voor smog in Zuid- en Midden-Nederland komende dagen

Mensen die in het zuiden en het midden van Nederland wonen, kunnen de komende dagen last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is tot en met zaterdag waarschijnlijk "onvoldoende tot slecht", zegt het RIVM. Ook op zondag zou dat nog het geval kunnen zijn. "Met name vrijdag en zaterdag is de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht", is te lezen op de site van het instituut. "Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben." Het advies van het RIVM aan die mensen is om binnen te blijven en zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. "Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is." Vanaf maandag wordt er geen smog meer verwacht.

Ozon De smog ontstaat doordat het relatief windstil en zonnig is. Een ophoping van luchtvervuiling, zoals stikstofoxiden, wordt door het zonlicht omgezet in ozon, een stof die in hoge concentraties schadelijk is voor het lichaam.

De komende dagen worden er temperaturen boven de 30 graden verwacht en bijna geen wind. "Dat is ver boven wat je normaal gesproken in september zou mogen verwachten", zei NOS-weerman Peter Kuipers Munneke begin deze week al over het zomerse weer. "Gemiddeld is het begin september 20 graden. Daar zitten we de komende week bijna tien graden boven." De warmte houdt in elk geval tot komend weekend aan. "Zulke warmte in september is echt wel zeldzaam", zegt Kuipers Munneke. "In de afgelopen 120 jaar is het nog maar een keer of vijftien voorgekomen dat het in september in De Bilt 29 graden of warmer werd. Dat gaat deze week waarschijnlijk wel weer gebeuren. Dat geeft aan dat het uitzonderlijk is." Die warme temperaturen betekenen genieten voor de een, en puffen voor de ander: