Voetbalsters in Spanje staken voor betere lonen: competitiestart uitgesteld

Door een staking van de profvoetbalsters in Spanje is de start van de vrouwencompetitie in ieder geval twee weken uitgesteld. De speelsters staken omdat ze hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden willen.

De onderhandelingen begonnen een jaar geleden, toen de Spaanse vrouwencompetitie professioneel werd, maar de Liga F zei dat de eisen van de speelsters tot "economisch falen" zouden leiden.

Het minimumloon werd vorig seizoen vastgesteld op 16.000 euro. De spelers willen echter voor het nieuwe seizoen een minimumsalaris van 25.000 euro, dat oploopt tot 30.000 euro volgend seizoen.

De Spaanse spelersvakbond AFE laat nu weten dat er geen "eerlijke" deal kon worden bereikt en dat er daarom gestaakt gaat worden.

Eerlijke en waardige behandeling

"Het doel is om vooruitgang te boeken in deze onderhandelingen, om een eerlijke en waardige behandeling van vrouwelijke voetballers te bereiken, en om de bestaande loonkloof aan te pakken en te verkleinen", laat AFE via een verklaring weten.

Liga F vertelde dat de spelers een minimumloon van 18.000 euro is aangeboden en dat zou in de komende drie seizoenen oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zou de Liga F voorstellen hebben gedaan voor hulp bij kinderopvang en financiële steun om te studeren. De voorstellen werden afgewezen door de speelsters.