Minder witwascontrole voor goede doelen, sportclubs en kerken

Not-for-profit organisaties (npo's) zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken zullen in de toekomst minder last ondervinden van bankonderzoeken bij lage risico's op witwassen of terrorismefinanciering. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In de afgelopen jaren werd het voor npo's moeilijker om zaken te doen met banken vanwege strenge klantonderzoeken, opgezet om te voldoen aan anti-witwasregels. Banken namen daarvoor duizenden extra werknemers aan.

Npo's worden vaak georganiseerd vanuit een stichting of een vereniging. Dat zijn echter ook aantrekkelijke rechtsvormen om geld wit te wassen. Ze hebben beperkte transparantieverplichtingen en hoeven bijvoorbeeld niet altijd een jaarrekening te publiceren. Door de intensieve klantonderzoeken die veel npo's daarom moeten ondergaan, kunnen hun administratieve lasten toenemen en kan het soms lang duren voordat er goedkeuring wordt verleend om een bankrekening te beheren.

Met de nieuwe richtlijnen willen banken een betere balans vinden: strenger zijn waar het nodig is en soepeler waar het kan. "Als een sportclub een nieuwe penningmeester heeft, gaan we niet meer elk klein detail van die persoon onder de loep nemen voordat we toegang geven. Op die manier gaan we geen grote witwasacties ontdekken", zegt een woordvoerder.

Nieuw beleid

In de nieuwe werkwijze van de NVB worden factoren benoemd die het risico op witwassen kunnen verminderen. Dit gaat onder andere om het transparant zijn over financiën door het publiceren van jaarrekeningen en het hebben van een keurmerk dat goede doelen controleert en goedkeurt.

Werken in een land met sancties wordt daarentegen gezien als een risico verhogende factor. Door de nieuwe werkwijze hoopt de NVB meer aandacht te kunnen besteden aan dit soort situaties.

NVB-voorzitter Medy van der Laan onderstreept het belang van npo's in de maatschappij en kondigt aan dat de NVB van plan is om ook nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor andere risicovolle sectoren, zoals sekswerkers, autobedrijven en cryptobedrijven.