Minder mensen op Nederlandse IC's, maar capaciteit afschalen 'niet verstandig'

Het is rustig op de intensivecare-afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. De bezetting op de IC's was afgelopen voorjaar en zomer lager dan in de laatste zomers voor de coronapandemie.

Het gaat om een bezetting van zo'n 60 procent, van de tien bedden zijn er dus vier leeg. Daar schrijft de Volkskrant vandaag over.

"We denken dat het komt doordat mensen in coronatijd overleden zijn, die anders nu op de IC zouden liggen", zegt Iwan van der Horst, hoofd van de IC in MUMC+ in Maastricht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in het NOS Radio 1 Journaal. Daarmee doelt hij op mensen met een zwakkere gezondheid die tijdens de pandemie overleden zijn.

Ook zouden operaties zijn verbeterd waardoor mensen niet of minder lang op de IC terechtkomen. Dit opgeteld met het feit dat er nu geen virus is dat zorgt voor heel veel opnames, maakt dat het nu rustig is, zegt Van der Horst.

Beelden van IC's tijdens corona

De coronapandemie heeft ook op een andere manier effect. Met de collectieve herinnering aan overvolle IC's tijdens de pandemie in ons achterhoofd, is het gesprek dat patiënten voeren met artsen over hun behandeling veranderd. "Er wordt meer met patiënten gesproken over wat zij wenselijk vinden of niet", aldus Van der Horst. Zo kan het dus voorkomen dat iemand ervoor kiest om niet op de IC behandeld te willen worden.

Volgens Hans van der Hoeven, hoogleraar en hoofd van de intensive care van het Radboudumc in Nijmegen hebben mensen tijdens de coronacrisis "een veel realistischer beeld" gekregen van wat IC-zorg eigenlijk inhoudt, zegt hij tegen de Volkskrant. Het gevolg is dat patiënten zich afvragen of ze überhaupt wel op de intensive care opgenomen zouden willen worden, mocht dat aan de orde komen.

Naast dat een IC-opname ingrijpend is voor de patiënt, is het ook duur voor de maatschappij. Van der Hoeven vindt het daarom terecht dat er in de nieuwe IC-richtlijn een prominente plaats is voor de kosten-batenafweging. "15 procent van de patiënten overlijdt bij ons op de intensive care. Die hebben we uiteindelijk alleen maar nadeel bezorgd, tergen een hoge maatschappelijke prijs".

Momentopname

Dat het nu rustig is op de IC's, wil niet zeggen dat dat zo blijft. "Het gaat hier wel om een momentopname", benadrukt Van der Horst. In de zomer is het altijd rustiger op de IC's en door vergrijzing kan het zo zijn dat er over één of twee jaar weer veel meer mensen een plekje op de intensivecare-afdelingen nodig hebben.

"Wij zijn natuurlijk niet vergeten hoe het was in pandemietijd." Daarom wil hij dat Nederlandse IC's goed voorbereid zijn om de capaciteit aan te kunnen als de vraag weer hoger zou worden. Het doel van de intensive care is volgens hem dat er capaciteit is op het moment dat het nodig is. "Het is veel minder interessant als het toevallig een keertje rustig is. Want dat is voor niemand vervelend, behalve dat personeel niet optimaal ingezet kan worden."

Zorgverzekeraars

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zegt in de Volkskrant dat hij ziet dat zorgverzekeraars als gevolg van de lage bezettingsgraad de vergoeding voor IC-zorg de komende jaren willen afbouwen. Dan zijn ziekenhuizen gedwongen om het aantal IC-bedden te verminderen. Hij pleit voor wat ademruimte in plaats van afschaling. "De IC-zorg weer opschalen is een stuk lastiger dan afschalen".

Van der Horst zegt in het NPO Radio 1 Journaal zelf nog geen concrete aanwijzingen te hebben dat zorgverzekeraars willen dat de capaciteit op IC's wordt afgeschaald. Hij vindt afschalen geen goede keuze.

"Ik denk dat het superonverstandig is om in de huidige bezetting van nu een trend te zien die de komende jaren doorzet. Vanuit de kwaliteit van de IC-zorg kan ik alleen maar zeggen dat het hebben van voldoende capaciteit de beste keuze is om het scenario waarin het drukker wordt, goed aan te pakken. Die capaciteit wil je hebben op het moment dat het nodig is."