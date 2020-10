Mannendubbelvier positief over EK-kansen: 'Zitten op niveau van WK 2019'

Mannendubbelvier klaar voor EK roeien in Poznan: 'Het wordt spannend' - NOS

Ze zorgden vorig jaar voor een enorme verrassing op de WK roeien. Abe Wiersma, Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard en Koen Metsemakers roeiden naar het goud in Linz. Vandaag gaat de mannendubbelvier op de EK voor het eerst in ruim een jaar weer een wedstrijd roeien. "Ik ben echt superblij dat we eindelijk weer een wedstrijd kunnen varen", zegt Wiersma enthousiast. Ook ploeggenoot Wieten kijkt uit naar de EK in het Poolse Poznan. "Je kan wel zeggen dat ik er zin in heb."

EK roeien bij de NOS De finales op zondag worden in samenvatting uitgezonden in de reguliere middaguitzending van Studio Sport.

Wiersma en Wieten kunnen hun laatste toernooi nog goed voor de geest halen. Dat waren namelijk de wereldkampioenschappen waar de mannendubbelvier voor het eerst in dertig jaar het goud voor Nederland opeiste in die klasse. Een paar maanden eerder werd er ook al goud behaald op de EK in het Zwitserse Luzern. Gratis jaar erbij De WK van 2020 werden vanwege de coronapandemie afgelast, waardoor de dubbelvier zich een jaar langer regerend wereldkampioen mag noemen. "We hebben er gratis een jaar bijgekregen", zegt Wiersma. "Omdat er geen WK én geen Olympische Spelen zijn geweest dit jaar, hebben we voor mijn gevoel die wereldtitel gewoon een jaartje extra. Bekijk hier hoe de mannendubbelvier goud won op de WK 2019:

Mannendubbelvier laat concurrentie ver achter zich op WK roeien - NOS