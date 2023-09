OM biedt excuses aan voor onterechte beschuldigingen over klimaatdemo

Bestuurskundige en campagnestrateeg Kirsten Verdel is een van de zeven mensen die excuses krijgt aangeboden. Dat is fijn, vindt ze, maar ze is er niet tevreden mee. "Ik heb nog steeds geen idee hoe ze bij mij zijn uitgekomen. Wel heb ik aan dit alles veel tijd moeten besteden, veel stress ervaren en maak ik me vooral zorgen voor anderen die vaak zonder het te weten door dit type fouten zomaar ergens op een lijst komen."

Uit onderzoek bleek dat de man er weliswaar was, maar dat hij niet de persoon is die zich had vastgeketend aan een vliegtuig. Hij heeft het terrein verlaten toen de marechaussee daarom vroeg.

In de brief waarin de zeven mensen op de hoogte zijn gebracht, staat dat hun persoonsgegevens "in relatie tot de demonstratie" worden verwijderd. Ook zegt het OM dat het de gang van zaken betreurt en dat het er alles aan zal doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Na gebruik van gezichtsherkenningssoftware vindt altijd nog een handmatige controle plaats, zegt het OM. Volgens een woordvoerder is de software niet bij iedereen ingezet en wordt nu nog onderzocht waar en hoe die is toegepast.

Dat bleek niet te kloppen. ''Dat het hier niet goed is gegaan, is verontrustend en daar bieden we onze excuses voor aan", zegt plaatsvervangend hoofdofficier Corien Fahner van het parket Noord-Holland. "Vanuit het OM zijn we uiteraard met de Koninklijke Marechaussee in gesprek gegaan over hoe dit zo heeft kunnen lopen."

Ze doelt daarmee op lijsten in systemen van politie en justitie. "In een brief van de politie staat namelijk dat ik ook voorkom in de 'informatieverzamelbak' van de eenheid politie Den Haag, wat gekoppeld is aan een registratiedatum van een incident op 30 januari. Dat is maanden na de demonstratie op Schiphol, maar die lijkt wel daaraan gelinkt te zijn." Ze is bang dat ze daar in de toekomst problemen mee krijgt.

Na de demonstratie ontvingen ook 168 anderen de waarschuwingsbrief. In opdracht van het OM onderzoekt de marechaussee nu hoe de identiteit van de andere ontvangers van de brief is vastgesteld.

"Als blijkt dat van meer mensen ten onrechte is vastgesteld dat ze bij de demonstratie aanwezig waren, zullen ook zij daarvan op de hoogte worden gesteld", aldus het OM. Het onderzoek is naar verwachting begin oktober afgerond.