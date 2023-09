Excuses OM na onterechte beschuldigingen over klimaatdemonstratie op Schiphol

Het Openbaar Ministerie (OM) biedt aan zeven mensen excuses aan omdat ze onterecht zijn aangemerkt als deelnemer aan een klimaatdemonstratie in november vorig jaar op Schiphol. De zeven hadden een waarschuwingsbrief van het OM gekregen, waarin stond dat ze bij de demonstratie aanwezig waren geweest en een misdrijf hadden begaan.

Dat bleek niet te kloppen. ''Dat het hier niet goed is gegaan, is verontrustend en daar bieden we onze excuses voor aan", zegt plaatsvervangend hoofdofficier Corien Fahner van het parket Noord-Holland. "Vanuit het OM zijn we uiteraard met de Koninklijke Marechaussee in gesprek gegaan over hoe dit zo heeft kunnen lopen.''

Acht beschuldigden zeggen dat ze die dag ergens anders waren. Op basis van de uitkomsten van het opsporingsonderzoek kan niet worden vastgesteld dat de zeven die dag op Schiphol aanwezig waren, zegt het OM. Het onderzoek naar de achtste persoon loopt nog.

In de brief waarin de zeven op de hoogte zijn gebracht, staat dat hun persoonsgegevens "in relatie tot de demonstratie" worden verwijderd. Ook zegt het OM dat het de gang van zaken betreurt en dat het er alles aan zal doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Geseponeerd

Een zaak tegen een man uit Beilen wordt geseponeerd. Het OM wilde hem vervolgen voor het wederrechtelijk binnendringen van beveiligd luchtvaartterrein, omdat hij zich had vastgeketend aan een vliegtuig.

Uit onderzoek bleek dat de man weliswaar aanwezig, maar dat hij niet de persoon was die zich had vastgeketend aan een vliegtuig. Hij blijkt het terrein verlaten te hebben toen de Marechaussee daarom vroeg.

Onderzoek naar anderen

Na de demonstratie ontvingen ook 168 anderen de waarschuwingsbrief. In opdracht van het OM onderzoekt de Marechaussee nu hoe de identiteit van de andere ontvangers van de brief is vastgesteld.

"Als blijkt dat van meer mensen ten onrechte is vastgesteld dat ze bij de demonstratie aanwezig waren, zullen ook zij daarvan op de hoogte worden gesteld", aldus het OM. Het onderzoek is naar verwachting begin oktober afgerond.

Gezichtsherkenningssoftware

De klimaatactivisten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion gingen op 5 november het terrein van Schiphol-Oost op waar privéjets opstijgen en landen. De Marechaussee verrichte arrestaties, toen een deel van de activisten niet wilde vertrekken. Een aantal van hen wilde zich niet identificeren, zegt het OM, of had maatregelen genomen om identificatie te bemoeilijken.

De Marechaussee heeft de identificatie van deze personen achteraf gedaan met behulp van op Schiphol gemaakte foto's, gezichtsherkenningssoftware, gesloten bronnen als politie-informatie en foto's in open bronnen, zoals op social media.

Na gebruik van gezichtsherkenningssoftware vindt altijd nog een handmatige controle plaats, zegt het OM.