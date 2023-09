NS heeft nieuwe en duurdere windstroom, prijs treinkaartje niet omhoog

Om de treinen ook de komende jaren op wind- en zonne-energie te laten rijden, stapt NS van Eneco over naar de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en Shell. Hoewel NS meer kwijt zal zijn, zegt het bedrijf de prijs van een treinkaartje niet extra te verhogen. Tegelijk sluit de vervoerder niet uit dat een treinrit duurder of goedkoper wordt als er toch iets verandert in de stroomprijs.

NS stapte in 2017 als eerste landelijk vervoersbedrijf ter wereld volledig over op windstroom. Daarmee rijdt NS naar eigen zeggen klimaatneutraal. Vanaf 1 januari stapt NS van Eneco over naar de nieuwe leverancier. PZEM zal hierin de elektriciteit leveren, waarbij Shell de certificaten levert om te bewijzen de stroom ook echt groen is.

"Hiermee wordt gegarandeerd dat er op jaarbasis in Europa net zoveel elektriciteit via zon en wind wordt opgewekt als NS verbruikt voor het rijden van treinen", stelt NS.

Net zoveel als Amsterdam

Met 1,2 TWh per jaar gebruikt NS naar eigen zeggen 1 procent van totale Nederlandse energieverbruik. Het is net zo veel als de hele stad Amsterdam per jaar aan stroom verbruikt. Als grootste vervoerder gaat 85 procent van de stroom op aan treinen van NS. Door energiezuinig te rijden, met bijvoorbeeld efficiënt optrekken en remmen, probeert NS minder stroom te verbruiken.

Directielid Tjalling Smit erkent dat de keuze voor Shell nogal opmerkelijk overkomt. "Ik kan weinig zeggen over het algemene duurzaamheidsniveau van Shell. Maar de groene certificaten die wij van hen afnemen voldoen aan alle externe, wettelijke, eisen én aan de eisen van NS. En wellicht helpt deze nieuwe samenwerking Shell om ervaring op te doen die ze vervolgens ook elders toe kan passen."

Wel stelt NS dat de kosten voor energie de komende jaren hoger zullen zijn dan onder het oude energiecontract. Maar omdat die prijs al was meegenomen in de inflatie zal er volgens NS niets veranderen in de prijskaartjes. "Alleen als in de toekomst de prijs van energie hoger of veel lager uitvalt dan de inflatie, dan kan de prijs van het treinkaartje daarop naar boven of naar beneden worden bijgesteld."

Kortlopend

Toch wordt het nieuwe energiecontract voor slechts drie jaar afgesloten. Dat komt volgens directielid Tjalling Smit door de onzekerheid op de energiemarkt door de oorlog in Oekraïne. Omdat energieleveranciers vanwege de onzekere tijden liever geen langetermijncontracten willen afsluiten is gekozen voor een kortlopend contract.

In het nieuwe contract wil NS op dagen als de zon niet schijnt en het windstil is ook groene stroom blijven ontvangen, en geen fossiele zoals de afgelopen jaren gebeurde.