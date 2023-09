Kabinet wil combinatie van systemen in nieuwe spaartaks

Het demissionaire kabinet is het eens over de contouren van een nieuwe spaartaks, de belastingheffing op vermogen. Maar of de ideeën werkelijkheid worden, is onzeker. De komende tijd kunnen burgers hun mening geven over het plan. En dan moet het nieuwe kabinet ermee aan de slag. Het nieuwe systeem zou dan op zijn vroegst in 2027 kunnen ingaan.

De discussie over de spaartaks ('Box 3') speelt al jaren en werd op scherp gezet nadat de Hoge Raad eind 2021 had bepaald dat de overheid geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement op vermogen, zoals daarvoor steeds gebeurde.

Staatssecretaris Van Rij zei in maart al dat de invoering van een nieuw stelsel waarschijnlijk niet voor 2027 mogelijk is. Haagse bronnen bevestigen nu een bericht in De Telegraaf dat Van Rij een voorstel in de steigers heeft staan voor een combinatie van systemen.

Vermogensaanwas en vermogenswinst

De demissionaire bewindsman wil een 'vermogensaanwasbelasting' waarbij elk jaar belasting wordt geheven over de waardestijging van iemands spaargeld of beleggingen op de beurs.

Daarnaast zou er een 'vermogenswinstbelasting' moeten komen over vastgoed of beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Mensen zouden over dat deel belasting moeten betalen als ze de winst hebben verzilverd.

Maar of het nieuwe stelsel zo de eindstreep haalt, is op dit moment dus nog niet te zeggen. Daarvoor moeten nog veel horden worden genomen.