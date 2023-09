Zeeuw int rente bij gemeente Middelburg met zeldzame obligatie uit 1820

Op de obligatie staat de volgende tekst: "Het Stedelijk bestuur van Middelburg erkent bij deze, dat houder van deze Obligatie is geregtigd, tot een onopzegbaar Kapitaal der Stedelijk gevestigde schuld van dezelve Stad, ter somma van Twee Honderd Guldens." De houder van het waardepapier ontvangt een "jaarlijksche Intrest van drie procent", uit te keren "ten Kantore van den Heer Stedelijke Ontvanger."

Begin dit jaar gingen enkele oude waardepapieren onder de hamer, waaronder dus de op 16 augustus 1820 uitgegeven obligatie. Han Verbeem, verslaggever van streekomroep De Bevelanden, was de hoogste bieder en noemt het een mooi, historisch document.

De obligatie van 200 gulden verplichtte de gemeente dus om jaarlijks drie procent rente uit te keren aan de houder van het document. Daar is geen eindtijd aan verbonden, en dus wordt de rente ook vandaag de dag nog uitgekeerd.

Omgerekend dacht Verbeem daarom recht te hebben op 552,20 euro, maar op het Middelburgse stadskantoor werd die verwachting al gauw getemperd. Tot 1992 blijkt de rente namelijk jaarlijks te zijn uitgekeerd aan de toenmalige eigenaar. Wie dat was, is niet bekend.

Zeldzaam

Op de achterkant van het document staat een reeks jaartallen met de paraaf van de belastingambtenaar die de rente uitkeert. Dat is Wim Tabak, die nog steeds in dienst is bij de gemeente Middelburg. Hij kan zich dit document niet meer herinneren, maar hij noemt de documenten vrij zeldzaam.

"Jaarlijks kwamen er een, hooguit twee mensen met zo'n papier langs", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "En er gingen jaren voorbij dat er helemaal niemand kwam."

Erg lucratief blijkt de obligatie niet meer. Verbeem rekende op 21 jaar rente van drie procent, maar ook dat blijkt niet te kloppen. In 1898 heeft de gemeenteraad besloten de rente te verlagen tot een half procent.

Wethouder Rutger Schonis van de gemeente Middelburg keerde het bedrag waar Verbeem recht op heeft zelfs contant uit: negen euro en acht cent.