Franse tiener (16) dood na aanrijding met politieauto in voorstad Parijs

Een Franse tiener is na een aanrijding met een politieauto overleden in het ziekenhuis. De jongen van zestien werd gisteren in kritieke toestand opgenomen, schrijven Franse media. Het incident gebeurde in Elancourt, een voorstad van Parijs. Twee agenten zijn aangehouden.

De jongen zou geweigerd hebben om te stoppen voor de politie met zijn scooter, zegt de openbaar aanklager. Die opende twee onderzoeken.

Het ene gaat over dat de jongen niet meegewerkt zou hebben met de politie. Het andere ging in eerste instantie over "onopzettelijke verwondingen door de bestuurder", maar zal nu verdergaan als onderzoek naar "onopzettelijke doodslag". Volgens het Openbaar Ministerie zullen de lopende onderzoeken "de omstandigheden van deze botsing bepalen".

Hartstilstand

Tegen de Franse zender BFM TV zegt een politiebron dat de jongen na een achtervolging met de politie zelf tegen een van de twee auto's aanreed. "Mijn collega's draaiden zich om en zagen hem voor de tweede keer, waarna hij weer vluchtte. Even verderop botste hij op een kruispunt op een tweede politievoertuig."

Een bron binnen de politie zegt dat de jongen een hartstilstand had toen de hulpdiensten arriveerden, meldt persbureau AFP. Zij wisten hem te reanimeren voordat ze hem naar het ziekenhuis brachten. Daar overleed hij uiteindelijk alsnog.

Massale protesten

Gisteravond werd uit voorzorg de mobiele eenheid naar Elancourt gestuurd om eventuele onrust te voorkomen, maar het bleef rustig. De dood van deze tiener komt ruim twee maanden nadat een agent de 17-jarige Nahel had doodgeschoten in Nanterre. De politie sommeerde hem te stoppen, omdat er meerdere verkeersovertredingen waren vastgesteld. Hij zou geweigerd hebben de agenten te gehoorzamen.

De dood van Nahel leidde tot massale protesten en ongeregeldheden in het hele land. Op het hoogtepunt van de rellen arresteerde de politie in één nacht bijna duizend mensen. De betogingen tegen het harde politieoptreden in vooral de achterstandswijken zijn ontaard in vernielingen en het plunderen van winkels.

"Ze gebruiken Nahel als een excuus", zei de oma van Nahel in een interview met tv-zender BFM TV. Ze maakt de Franse politie als geheel geen verwijten. Ze heeft vertrouwen in de vervolging van de politiemannen die haar kleinzoon aanhielden en uiteindelijk doodden, zei ze. "Ik geloof in rechtvaardigheid."