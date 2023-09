Franse president Macron wil bij Spelen geen Russische vlag zien: 'Geen plaats voor'

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat er bij de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar geen Russische vlag te zien mag zijn. "Voor een land dat oorlogsmisdaden begaat en kinderen deporteert is hier geen plaats", zei Macron in het Franse sporttijdschrift L'Équipe. "Dat is, denk ik, de consensus."

De president van Frankrijk laat zich over de deelname van individuele Russische atleten in minder stellige bewoordingen uit. "Ik wil dat het een gezamenlijke beslissing is van de olympische wereld. Het is niet de gaststaat die dat moet beslissen. Ik heb het volste vertrouwen in Thomas Bach." Bach is voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Begrip Russische atleten

Macron zegt begrip te hebben voor de Russische atleten die "zich soms een leven lang hebben voorbereid en ook het slachtoffer kunnen zijn van dit regime." Hij vindt dat Oekraïne betrokken moet worden bij de beslissing over de deelname van individuele Russische atleten.