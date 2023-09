Hatzidiakos met Griekenland terug in Nederland, waar hij in Oranje onder 17 speelde

"Voordat ik werd opgeroepen, heb ik met ze gesproken. We hoopten al dat we tegen elkaar zouden spelen op een eindtoernooi. Nu gaat het gebeuren in de kwalificatie. Verder hebben we niet heel veel gesproken, we gaan ons lekker focussen op de wedstrijd en we gaan elkaar morgen zien. Dat is fantastisch."

De verdediger vindt het bijzonder om terug te keren in Nederland. Hij had kort contact met spelers als Tijjani Reinders en Teun Koopmeiners, internationals van Nederland en oud-ploeggenoten bij AZ.

Toch was het voor de 26-jarige Hatzidiakos geen lastige keuze in welk nationaal elftal hij uiteindelijk zou spelen. "Voor mij was het wel duidelijk. Ik voel me Grieks, ik ben daar opgegroeid. Ik heb mijn hart gevolgd, en dat lag in Griekenland."

Hatzidiakos, zoon van een Griekse vader en Nederlandse moeder, werd geboren in Griekenland en woonde daar veertien jaar voordat hij van Panathinaikos overstapte naar de jeugd van AZ. In totaal woonde hij dertien jaar in Nederland en speelde hij ook in Oranje onder 17.

Hatzidiakos doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van AZ en was de afgelopen seizoenen een vaste waarde in Alkmaar. Vorige week vertrok de verdediger naar het Italiaanse Cagliari in de Serie A.

Pantelis Hatzidiakos keert vanavond terug op de Nederlandse velden. In het Philips Stadion speelt hij met Griekenland in de EK-kwalificatie tegen het Oranje van Ronald Koeman.

"Het wordt erg moeilijk voor ons. We kennen de kwaliteit van Nederland, we weten dat er druk zal liggen en we weten hoe belangrijk de wedstrijd wordt voor Nederland (Oranje staat vierde na een nederlaag en een overwinning, red.). We proberen ons spel te spelen. Als we een goede dag hebben, kunnen we misschien een resultaat halen. We moeten top zijn, als dat niet lukt, wordt het erg lastig."

Hatzidiakos ziet het Nederlands elftal als favoriet. "Zij spelen thuis. Ze hebben hele goede spelers. Wij zijn ook sterk en we willen graag winnen. We spelen altijd om te winnen en zullen er alles aan doen om hier een resultaat te halen."

Zondag is Ierland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Dublin de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.

De afgelopen jaren draaide het Griekse elftal niet naar behoren. De laatste deelname aan een eindtoernooi stamt uit 2014. Hatzidiakos merkt dat er progressie wordt geboekt bij het team dat in 2004 nog Europees kampioen werd.

"Toen ik bij het nationale team kwam, was het minder optimistisch. Gedurende de jaren zijn we gegroeid en hebben we resultaten geboekt. We hebben veel stappen gezet, binnen en buiten het veld. Het is grotendeels dezelfde groep en we zijn naar elkaar toe gegroeid."

"De meeste jongens zitten boven de 25 interlands, er waren tijden dat dit anders was. We zijn optimistisch en willen graag een eindtoernooi spelen. Dat is onze droom en daarom spelen we elke wedstrijd als een finale. Morgen ook."