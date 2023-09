Dodental door overstromingen in Griekenland, Turkije en Bulgarije loopt op

Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen naar veertien. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Er worden nog mensen vermist.

Storm Daniel, zoals Griekse meteorologen het noodweer noemen, heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Op verschillende plekken zijn straten en huizen onder water gelopen en zijn wegen en bruggen ingestort. Ook vandaag wordt nog regen verwacht.

In het westen van Turkije kwamen vijf kampeerders om het leven toen ze werden verrast door overstromingen. In Istanbul kostte het noodweer aan twee mensen het leven. In de grootste stad van het land zijn honderden huizen en bedrijven beschadigd geraakt door het water.

In Bulgarije kwamen zeker vier mensen om. Aan de kust met de Zwarte Zee hebben ook toeristen veel last van het weer. In de badplaats Tsarevo staan hotels en campings onder water. Volgens het ministerie van Toerisme zijn er zeker 4000 mensen geraakt door het noodweer.

Regen volgt op natuurbranden

De storm heeft in Griekenland aan zeker drie mensen het leven gekost. In de regio Volos, ten noorden van Athene, valt al dagen extreem veel regen. Dinsdag viel er de hoeveelheid die normaal in een paar maanden tijd valt. Voor veel gebieden geldt code rood.

De hevige regenval volgt op een droge periode met grote natuurbranden. Delen van het land werden wekenlang geteisterd door de branden, die natuurgebieden in de as legden en aan zeker 21 mensen het leven kostten.