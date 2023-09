Osaka denkt twee maanden na geboorte dochter alweer aan rentree op tennisbaan

Naomi Osaka heeft tijdens een bezoek aan de US Open verteld hoe ze haar rentree op de tennisbaan voor zich ziet. De voormalig nummer een van de wereld en kersverse moeder hoopt er begin volgend jaar op de Australian Open weer te staan.

De Australian Open van dit jaar moest de 25-jarige Japanse aan zich voorbij laten gaan vanwege de zwangerschap. Toen zei ze al: "Ik hoop jullie weer te zien bij de start van het nieuwe jaar, op de Australian Open van 2024."

Twee maanden nadat haar dochter Shai geboren is, bevestigt ze die plannen. En daarnaast vertelt ze dat ze "veel meer toernooien" gaat spelen dan ze ooit heeft gedaan, omdat ze nog niet weet hoe haar vorm is als ze terugkeert op de baan en omdat ze verzekerd wil zijn van voldoende speeltijd.

Al jong succesvol

Osaka won al op jonge leeftijd vier grandslams en voerde in totaal 25 weken de wereldranglijst aan. Ze werd door kenners een grote toekomst toegedicht. Onder meer door depressies en angstaanvallen was ze de afgelopen anderhalf jaar echter niet erg succesvol.

De Japanse, die op driejarige leeftijd met haar ouders naar de Verenigde Staten verhuisde, speelde vorig jaar september haar laatste partij.

Osaka was woensdag weer even terug in New York bij de US Open, het toernooi dat ze al twee keer op haar naam heeft geschreven. Maar dit keer liep ze zonder tennisracket rond. "Het is net alsof ik een oude vriend zie die ik al heel lang niet meer heb gezien."

Vuurtje aangewakkerd

Ze vertelde desgevraagd dat ze tijdens haar tennispauze "absoluut" de sport heeft gemist en dat ze graag wil terugkeren. "Ik heb wedstrijden gekeken en ik dacht: ik had gewild dat ik ook speelde."

"Maar ik zit nu in deze positie en ben heel dankbaar. Ik hou echt heel veel van mijn dochter, maar het heeft ook een vuurtje in mij aangewakkerd."