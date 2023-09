Toen het Oranjeleven van Reijnders begon: 'Kreeg meteen appje van zijn vader'

Als AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders vanavond tegen Griekenland debuteert in het Nederlands elftal (EK-kwalificatieduel om 20.45 uur) maakt het oranjehart van Bert Konterman een sprongetje en denkt Michel Vonk terug aan wedstrijdjes voor 600 toeschouwers in het winderige Wijdewormer.

De 52-jarige Konterman is de man die Reijnders voor het eerst een kans gaf in Oranje, in het shirt van Oranje onder 20 welteverstaan. Het was het najaar van 2018. Reijnders was bezig aan zijn tweede seizoen bij Jong AZ in de eerste divisie. Niet eerder had het talent een uitnodiging uit Zeist ontvangen.

'Verwachten vaak te veel van jonge spelers'

Als bondscoach van het beloftenelftal dacht Konterman wel aan Reijnders, met wiens vader Martin hij nog bij FC Zwolle had gespeeld. "Ik had op het middenveld wat nodig, kende Tijjani nog en in overleg met AZ heb ik hem erbij gehaald", weet Konterman. "Ik kreeg meteen een appje van zijn vader Martin. Hij vond het supergaaf."

Vonk had Reijnders dat seizoen bij Jong AZ onder zijn hoede. "Hij trainde vaak mee met de A-selectie, maar speelde zijn wedstrijden bij Jong AZ", zegt de nu 54-jarige Vonk. "In het eerste had hij toen onder anderen Fredrik Midtsjø en Teun Koopmeiners voor zich. Hij moest vlieguren maken, veel wedstrijden spelen om zich te ontwikkelen."