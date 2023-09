India's economie gaat als een raket, en dat zie je aan hun ruimte-industrie

Het zijn belangrijke successen, maar ondertussen is India nog altijd het land waar veruit de meeste arme mensen wonen. Hoe moeten we kijken naar de ontwikkelingen in dit enorme land, dat een steeds prominentere rol krijgt op het wereldtoneel?

Met 7 procent economische groei had India vorig jaar het hoogste groeicijfer van alle grote economieën ter wereld. Eén van India's snelstgroeiende industrieën is de ruimtevaartsector; twee weken geleden landde India als eerste land op de zuidpool van de maan.

India telt zo'n 140 startups gespecialiseerd in ruimtevaarttechnologie. Een daarvan is Skyroot Aerospace, opgericht in 2018 door voormalige wetenschappers van het Indiase ruimtevaartagentschap. In november lanceerde het bedrijf de eerste particuliere Indiase satelliet met hun zelfgebouwde stuwmotor en later dit jaar zal die stuwmotor raketten in een baan rond de aarde leiden. "We zijn de eerste in Zuid-Azië die een particuliere raket de ruimte in schiet", zegt oprichter Pawan Kumar Chandana trots tegen Nieuwsuur.

Startup Skyroot Aerospace lanceerde vorig jaar de eerste particuliere Indiase satelliet met hun zelfgebouwde stuwmotor. Die zal later dit jaar raketten in een baan rond de aarde leiden. - NOS

India schoot in 1963 voor het eerst een raket de ruimte in. Die kwam tot ruim 200 kilometer van de aarde. Met de recente maanlanding doet India mee op het hoogste niveau in de wereld als het gaat om ruimtevaarttechnologie. "Het is een fenomenale mijlpaal voor India", zegt Chandana. "De zuidpool van de maan is een heel ingewikkeld terrein om te landen en we zijn het eerste land dat dat is gelukt."

Indiase scholen livestreamden de landing en zelfs yogalessen werden er voor stilgelegd. "Dit was een heel belangrijke gebeurtenis voor Indiërs", vertelt Indiadeskundige Christiane Verschooten. "India komt regelmatig op een negatieve manier in het nieuws en daar ergert men zich aan. Met deze maanlanding zeggen ze eigenlijk: kijk eens wat wij kunnen."

Armoede

Maar er is ook kritiek op India's ruimtevaartprogramma. De economie mag hard groeien, nog altijd leven honderden miljoenen Indiërs in armoede. "India wil zich meten met buurman China en andere wereldmachten, maar de economie is nog steeds van een totaal andere orde", zegt econoom Mathijs Bouman. "Het is echt een arm land. Ze kunnen China uitdagen en ermee concurreren op gebieden als autoproductie en mobieltjes, maar daar blijft het bij."

Critici vragen zich daarom af waarom het land zoveel in ruimteonderzoek investeert, en die miljarden niet stopt in armoedebestrijding. Maar die kritiek is volgens Verschooten onterecht. "Het ruimtevaartprogramma van India dateert uit het begin van de jaren 60. Dat is niet begonnen met het idee: we worden de beste van de wereld op het gebied van ruimtevaart. Dat programma was in eerste instantie sterk ontwikkelingsgericht. De technologie werd bijvoorbeeld gebruikt voor het volgen van weeromstandigheden om boeren en vissers te helpen, maar ook om televisie

programma's beschikbaar te maken op het platteland."

India op het wereldtonee

Komend weekend organiseert India de G20-top met de grootste economieën ter wereld, en India zal dat podium aangrijpen om de economische en technologische vooruitgang in de schijnwerpers te zetten. Tot nu toe wordt internationaal vooral positief gereageerd op de ontwikkelingen. Bouman: "Minister-president Narendra Modi heeft allerlei ambitieuze plannen. Hij richt zich heel erg op export; India produceert nu zelf veel wat ze eerder moesten importeren."

Op termijn kan India voor veel landen interessanter worden dan China, verwacht de econoom. "Het is nog geen China 2.0, maar het grote voordeel voor India is dat het een jonge bevolking heeft. China kampt met veel vergrijzing."

Ook voor Nederland biedt de opkomst van India als grootmacht mogelijkheden. Volgende week reist een groep Nederlandse ondernemers naar India voor een handelsmissie. Verschooten: "Het is een opportuun moment voor India."

