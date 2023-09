Wekdienst 7/9: Enquêtecommissie hoort Rutte • Benefietavond Trump voor Giuliani

Wat heb je gemist?

De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. De adviezen aan gezinnen worden onder de loep genomen, maar ook de ervaringen van medewerkers op de werkvloer.

De taak van de raad is om te onderzoeken of kinderen veilig thuis kunnen opgroeien. Als dat niet het geval is, adviseert de raad een rechter om maatregelen te nemen, zoals een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. "Dit soort maatregelen grijpen diep in in het familieleven", zegt Iwan Bean, interim-directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. "Daarom is het cruciaal dat we niet discrimineren. We moeten zeker weten dat we een Nederlands gezin in een gelijke situatie eenzelfde advies geven als een gezin met een andere culturele achtergrond."

Ander nieuws uit de nacht:

Hoogste hof Mexico bekrachtigt recht op abortus: de uitspraak betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet.

Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers: de daling komt door het leenstelsel en het grote tekort aan studentenhuisvesting, meldt de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Aanklager wil Hunter Biden nog deze maand aanklagen: in juni leek Hunter Biden nog tot een schikking te komen met justitie over verboden wapenbezit en fraude, maar die deal ketste op het laatste moment af.

En dan nog even dit:

Alle bandleden hebben inmiddels leeftijden waarop de meeste mensen het wellicht wat rustiger aan gaan doen, maar niet de Rolling Stones. De rock-'n-rollband, die al sinds de jaren 60 actief is, presenteerde gisteren na achttien jaar met een nieuwe plaat: Hackney Diamonds.

De bandleden vertelden waarom het album achttien jaar op zich liet wachten: