Aanklager wil Hunter Biden nog deze maand aanklagen

Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Dat staat in documenten die zijn ingediend bij een rechtbank.

Het gaat om een aanklacht in een zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hij zou in 2018 bij de aankoop van een wapen niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte.

Federale aanklagers doen ook al langer onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Hunter Biden. Hij wordt onder meer beschuldigd van belastingfraude.

Eerder deze maand gaf minister van Justitie Garland een aanklager in het onderzoek naar Biden de status van 'speciaal aanklager'. Die heeft meer bevoegdheden dan een normale aanklager en hoeft geen verantwoording af te leggen aan het ministerie.

Geen schikking

In juni leek Hunter Biden nog tot een schikking te komen met justitie, maar die deal ketste op het laatste moment af. Biden wilde schuld bekennen aan enkele aanklachten wegens belastingontduiking, voor het bezit van een vuurwapen als drugsgebruiker zou hij dan niet worden vervolgd. Daarmee zou hij een gevangenisstraf ontlopen. Een rechter die de schikking nog moest goedkeuren, zette er een streep door omdat de voorwaarden niet helder zouden zijn.

De zaak tegen zijn zoon raakt ook de president. Sinds de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zijn er meerdere onderzoeken geopend naar de financiële handel en wandel van de Bidens. Republikeinen willen aantonen dat Joe Biden zich direct bemoeide met de zakelijke activiteiten van zijn zoon en zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Bewijs daarvoor is tot op heden niet geleverd.