In een psychiatrische kliniek in Poortugal, bij Rotterdam, is vanavond brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en patiënten zijn opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio Rijnmond.

Op het terrein zit ook een tbs-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw.

Tegen middernacht was de brand onder controle. Ambulancepersoneel is ter plekke voor mensen die rook hebben ingeademd.

Over de oorzaak van de brand aan de Kijvelandsekade is nog niets bekend.