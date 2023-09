Medvedev en Alcaraz halvefinalisten in heet New York: 'Straks overlijdt speler'

Daniil Medvedev en Carlos Alcaraz hebben de halve finales van de US Open bereikt. Medvedev, de nummer drie van de wereld en de winnaar van 2021, versloeg zijn landgenoot Andrey Roeblev met 6-4, 6-3, 6-4. Wereldranglijstaanvoerder Alcaraz was in drie sets te sterk voor Alexander Zverev: 6-3, 6-2, 6-4.

De voortekenen waren al ongunstig voor Roeblev, de nummer acht van de wereldranglijst. In acht duels met Medvedev verloor hij maar liefst zes keer. Daarnaast versloeg Roeblev op een grandslamtoernooi nog nooit een speler uit de top-vijf en bovendien won hij nog nooit een kwartfinale op een van de vier grandslams.

Warm weer

Beide spelers hadden het zwaar in de hitte in New York, waar het erg benauwd is en een gevoelstemperatuur van 37 graden werd genoteerd. Ze maakten veel fouten en bewogen moeizaam. "Er komt een dag dat een tennisser overlijdt op de baan, iedereen zal het zien", riep Medvedev tussen een van de punten.