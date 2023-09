'Landbouwministerie wist van omvang grondfraude, maar zweeg tegenover EU'

Het ministerie van Landbouw heeft tegenover Brussel verzwegen dat fraude met landbouwpercelen wijdverspreid is in Nederland, zo schrijft Investico. Het platform voor onderzoeksjournalisten baseert zich op interne e-mailwisselingen verkregen via de Wet open overheid (WOO).

In een reactie tegenover de NOS spreekt het ministerie de beschuldigingen niet expliciet tegen. Wel wordt er gezegd dat de informatie die is verstrekt aan de Europese Commissie "niet in tegenspraak is" met de eerste meldingen die het ministerie heeft gekregen over de kwestie.

In 2017 kwam via Trouw aan het licht dat boeren groenstroken van de gemeente Berkelland zonder toestemming als landbouwgrond registreerden. Op deze manier hebben in die gemeente tientallen boeren extra landbouwsubsidies van de Europese Unie opgestreken. Ook mochten ze meer mest uitrijden dan toegestaan.

De Europese Commissie was deze fraudevorm in Nederland in hetzelfde jaar op het spoor gekomen, meldt Investico op basis van interne e-mails. Mede vanwege de Trouw-publicatie vroeg de Commissie om opheldering in Den Haag. Er zou gedreigd zijn met terugvorderingen.

'Geen gevallen bekend'

In mei 2018 was er volgens de onderzoekers een gesprek tussen de commissie en het ministerie van Landbouw. "De Nederlandse autoriteiten hebben geantwoord dat hun geen gevallen bekend zijn van andere gemeenten waar dit probleem ook speelt", wordt geciteerd uit het gespreksverslag. Ook was gezegd dat de omvang van het probleem in Berkelland onbekend was, maar beide beweringen zijn volgens Investico onjuist.

Uit openbaar gemaakte stukken zou blijken dat het ministerie er al maanden eerder over was geïnformeerd. Ook zou in de gemeente Deventer en de gemeente Hof van Twente al vergelijkbare perceelfraude zijn vastgesteld, aldus de onderzoeksjournalisten. Een ambtenaar van het ministerie zou in een e-mail aan Berkelland hebben geschreven "niet verrast" te zijn en dat het "fraudeprobleem" in meer gemeenten speelde.

Reactie ministerie: niet in tegenspraak

Het ministerie zegt in een reactie dat de antwoorden aan de Commissie "niet in tegenspraak zijn" met de meldingen van de gemeente Berkelland. Er wordt beweerd dat er sprake was een "gedoogsituatie" waarbij boeren aangrenzende bermen als landbouwgrond gebruikten.

Berkelland was de eerste die bij het ministerie bezwaar had gemaakt tegen deze situatie. "Het ministerie had toen weliswaar signalen gekregen dat die gedoogsituatie elders ook zou voorkomen, maar niet dat deze partijen ook wilden stoppen met gedogen", wordt gezegd in een verklaring.

Na het gesprek met de Commissie zou er actie ondernomen zijn tegen de gedoogsituatie. Dat heeft volgens het Landbouwministerie geleid tot aangescherpte spelregels en verbeterde controles. "Daarmee is een oplossing gevonden voor dit vraagstuk, maar natuurlijk kan het altijd beter."