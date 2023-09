Tientallen doden in Zuid-Brazilië door overstromingen

In het zuiden van Brazilië zijn zeker 31 mensen omgekomen door overstromingen. Noodweer met zware regenval heeft met name de deelstaat Rio Grande do Sul getroffen. Zeker 1600 mensen hebben hun huis moeten verlaten, melden de autoriteiten.

Sinds maandag zijn ten minste zestig steden getroffen door noodweer. De regen is inmiddels gestopt, maar de komende dagen worden meer overstromingen verwacht als gevolg van nog meer regen.

Gouverneur Eduardo Leite spreekt van het hoogste aantal doden veroorzaakt door een klimaatgerelateerde ramp in de deelstaat. Dinsdag werden in één huis in het stadje Mucum vijftien lichamen gevonden. De vrees is dat het dodental verder oploopt.

'We moeten deze plek verlaten'

"Het water kwam heel snel", zegt inwoner Marcos Antonio Gomes van Mucum tegen persbureau AP. "Het waterpeil steeg twee meter in een uur tijd." De 55-jarige zakenman vertelt dat dit de vierde keer is in vijftien jaar dat zijn huis is beschadigd door overstromingen, en de hevigste. "We zullen deze plek moeten verlaten."

Bekijk hier beelden van de ravage als gevolg van het noodweer: