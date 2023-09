Trump moet opnieuw schadevergoeding betalen aan schrijfster

De Amerikaanse oud-president Trump moet opnieuw een schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll. De rechter oordeelt dat hij aansprakelijk is in een smaadzaak die ze tegen hem heeft aangespannen. In januari moet een jury bepalen wat voor bedrag Trump aan de auteur moet betalen.

Trump is E. Jean Carroll al 5 miljoen dollar verschuldigd na een eerdere civiele rechtszaak over seksueel misbruik en smaad. Ze had Trump ervan beschuldigd dat hij haar in de jaren 90 had misbruikt in een warenhuis. In mei stelde een jury Trump daarvoor aansprakelijk. Ook had hij zich schuldig gemaakt aan smaad door te stellen dat de schrijfster alles uit haar duim had gezogen.

Omdat in de eerdere zaak al is vastgesteld dat de schrijfster niet heeft gelogen over de beschuldigingen, hoeft in januari niet opnieuw te worden bewezen wat er in de paskamer in het warenhuis is gebeurd. Daarom zal het in januari dus alleen gaan over het door Trump te betalen bedrag. Carroll wil nog ruim 10 miljoen dollar van hem.

Trump in beroep

De advocaten van de schrijfster zeggen uit te kijken naar de zaak, die op 15 januari begint. Trump is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de jury in mei en het besluit van de rechter om deze tweede rechtszaak desondanks te behandelen. Trumps verdediging zegt ervan uit te gaan dat de eerdere juryuitspraak in beroep zal sneuvelen, waarmee de uitspraak van vandaag ook niet meer van belang is.

Trump probeert ook het vervolg van de tweede rechtszaak te stoppen. Zijn advocaten menen dat zijn uitspraken over E. Jean Carroll onder zijn presidentiële immuniteit vallen, waardoor hij dus niet voor de rechter gesleept zou kunnen worden voor smaad.

Meer juridische problemen

De rechtszaken rond Carroll zijn slechts twee van de rechtszaken waar Trump mee te maken heeft in de aanloop naar zijn poging om opnieuw de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinse Partij. Zo wordt hij in New York onder meer beschuldigd van fraude. In die zaak had hij uitstel tot na oktober aangevraagd, maar de rechter weigert hem dat te geven, werd vandaag bekend.

Ook een rechtszaak in Georgia, over de beschuldiging dat Trump deel uitmaakte van een criminele samenzwering om de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te laten verklaren, hangt nog boven de markt en zal midden in de campagnetijd worden behandeld. De aanklagers in die zaak rekenen erop dat de behandeling vier maanden gaat duren, hebben ze vandaag gezegd.