Ruim 1,6 miljoen euro voor originele tekst van Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury's vroegste opzet voor Queens Bohemian Rhapsody heeft op een veiling in Londen ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. De kroon en koningsmantel die de zanger droeg aan het eind van optredens van de laatste tournee van de band werd afgehamerd op net geen 750.000 euro op de veiling van Mercury's nalatenschap.

De vijftien kalenderblaadjes met gekrabbelde tekst en melodie van Bohemian Rhapsody bieden nieuw inzicht in hoe de grootste hit van de Britse band tot stand kwam. Zo koos Mercury aanvankelijk voor de titel Mongolian Rhapsody en overwoog hij de openingszin "Mama, there's a war began", in plaats van "Mama, just killed a man". Op een ander blaadje krabbelde hij kreten om te gebruiken, van het bekende 'Galileo' en 'Scaramouche' tot afgevallen woorden als 'Belladonna' en 'Matador'.

Naast deze compositie waren ook de oorspronkelijke teksten van andere grote hits te koop, zoals Somebody to Love, We Are the Champions en Don't Stop Me Now. Allemaal gingen ze weg voor bedragen tussen de 2,8 en 3,75 ton.

De slangenarmband die Mercury droeg in de videoclip voor Bohemian Rhapsody bracht een recordbedrag van ruim 800.000 euro op. Daarmee werd makkelijk de leren talisman van John Lennon overtroffen die in 2008 340.000 euro opleverde en sindsdien het duurste rockjuweel ooit op een veiling was. Mercury's piano was met 2 miljoen euro het object dat het meeste opbracht op de veiling.