Fotojournalist in Myanmar veroordeeld tot 20 jaar cel na verslag orkaan

Een fotojournalist uit Myanmar is veroordeeld tot 20 jaar celstraf met dwangarbeid vanwege zijn verslaggeving van de nasleep van de orkaan Mocha. Het gaat om Sai Zaw Thaike, die werkzaam is voor de inmiddels ondergrondse nieuwssite Myanmar Now.

"Zijn veroordeling is het zoveelste bewijs dat de persvrijheid onder het bewind van de junta volledig met voeten wordt getreden en laat zien welke hoge prijs onafhankelijke journalisten in Myanmar moeten betalen voor hun professionele werk", zegt de hoofdredacteur van Myanmar Now.

Enorme schade

Myanmar Now meldt dat Thaike op 23 mei werd gearresteerd, ruim een week nadat de orkaan Myanmar had getroffen. In eerste instantie werd hij aangeklaagd voor misinformatie en opruiing, schrijft Myanmar Now. Het is niet duidelijk op basis van welke aanklachten hij precies veroordeeld is.

Orkaan Mocha richtte in mei enorme schade aan en er kwamen ruim 140 mensen door om. De meesten van hen behoorden tot de Rohingya-minderheid die onder erbarmelijke omstandigheden in kampen wonen. Ook beschadigde de storm ruim 186.000 gebouwen.

Thaike is de tweede journalist van Myanmar Now die gearresteerd is door de militaire leiders in het land sinds 2021. Een videojournalist werd gearresteerd terwijl hij verslag deed van een demonstratie tegen de coup. Hij werd na een aantal maanden weer vrijgelaten.

Geweld en onderdrukking

In februari 2021 zette het leger de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi af en nam de macht over. Dat leidde tot massale protesten, die hard werden neergeslagen. Sindsdien is het land in de greep van geweld en onderdrukking door de junta.

Vandaag heeft de zoon van Suu Kyi bekendgemaakt dat zijn moeder in slechte gezondheid verkeert. Sinds haar afzetting door de militairen zit ze vast. Ze is veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf en heeft sinds juli huisarrest. Volgens haar zoon heeft ze dringend medische zorg nodig, maar krijgt ze die niet.

Immense uitdagingen

In totaal zijn sinds 2021 de vergunningen van 13 mediaorganisaties, waaronder Myanmar Now, ingetrokken en zijn zeker 156 journalisten gearresteerd. Minstens vijftig van hen zaten in mei dit jaar nog steeds vast, schrijft Myanmar Now.

Vier journalisten zijn sinds 2021 overleden, meldt actiegroep Reporters without Borders (RSF). Twee van hen stierven in gevangenschap als gevolg van mishandeling. Op een mondiale ranglijst voor persvrijheid staat Myanmar op de 173e plaats van 180 landen.

Myanmar Now blijft zich inzetten om nieuws en informatie te brengen aan de bevolking van het land, laat de hoofdredacteur weten. "Ondanks de immense uitdagingen waar we voor staan."