FC Twente overdondert Sturm Graz in eerste voorronde Champions League: 6-0

FC Twente heeft Sturm Graz met ruime cijfers verslagen in de eerste voorronde van de Champions League Women: 6-0. Als Twente zaterdag ook van het Spaanse Levante wint, plaatsen ze zich voor de tweede en laatste voorronde voor het hoofdtoernooi.

Het was vandaag de wedstrijd van de nieuwkomers. Na een kwartier opende Liz Rijsbergen, die deze zomer overkwam van ADO Den Haag, uit een counter de score. Er was daarna nog maar net afgetrapt of de spits tikte ook haar tweede binnen, eentje uit de rebound. Een droomstart voor de 21-jarige, die de grote schoenen van Fenna Kalma heeft te vullen. De eredivisie-topscorer speelt sinds dit seizoen voor VfL Wolfsburg in de Duitse Bundesliga.

Na goals van aanvoerder Renate Jansen en Sophie te Brake was het in de 53ste minuut nieuwkomer Leonie Vliek die de 5-0 maakte, een prachtige kopbal over de keeper heen. Vliek speelt net als Rijsbergen sinds dit seizoen voor Twente, zij kwam over van PEC Zwolle.