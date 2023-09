In Vlissingen ontdekte bunkers waren voor gewonde Duitse militairen in WOII

Twee bunkers die in mei onder een bouwkavel in Vlissingen werden ontdekt, deden dienst als verzamelplaats voor gewonde Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog. Die conclusie trekken onderzoekers van de Walcherse Archeologische Dienst, die samen met Stichting Bunkerbehoud de schuilplekken onderzoeken.

De militairen patrouilleerden op de Noordzee en raakten veelal gewond bij aanvallen van Engelse jachtvliegtuigen, schrijft Omroep Zeeland. Ze werden per schip richting de bunkers gebracht, waar ze geopereerd konden worden. De ruimtes werden verwarmd met een kacheltje en aan de muren hingen kleden.

"Van oorsprong was dit een munitiebunker, maar de bunker is aangepast als gewondenverzamelplaats. Deze bunker is onderdeel van een hospitaalbunkercomplex, dat uit vijf bunkers bestaat", legt Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst uit.

Een bunker is ingericht als opvang voor gewonden: