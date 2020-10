Paula Schot eerste vrouwelijke SGP-wethouder

De SGP krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouw als wethouder. Paula Schot (27) wordt wethouder in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland.

"Ik had al langer interesse in zo'n functie", vertelt Schot tegen Omroep Zeeland. "Ik heb meteen de fractievoorzitter gebeld en gezegd dat ik belangstelling had."

Ze woont nu nog in Gouda, maar gaat op korte termijn naar Schouwen-Duiveland. Daar is ze de opvolger van Cees van den Bos, die naar Urk vertrok om burgemeester te worden.

Schot komt uit Zeeland en vertrok naar Amsterdam om Communicatiewetenschappen te studeren. Daar werd ze de tweede vrouwelijke SGP-lijsttrekker ooit. Het lukte haar bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet om genoeg stemmen binnen te halen voor een zetel.

Schot speelde vijf jaar geleden een rol in de SGP-campagne tegen overspel. Over dat onderwerp werd ze met SGP-leider Kees van der Staaij geïnterviewd in het programma Pauw.

Eerste SGP-lijsttrekker

De eerste vrouw die SGP-lijsttrekker werd was Lilian Janse. Zij kreeg in 2014 een zetel in de gemeenteraad van Vlissingen. Op de lijst stonden drie vrouwen, volgens het lokale partijbestuur doordat mannen "hun verantwoordelijkheid niet nemen".

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de partij in 2018 gingen Paula Schot en oudgediende Rinus Houtman met elkaar in gesprek: