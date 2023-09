Britse terreurverdachte ontsnapt uit cel Londen, extra controles vliegvelden

In Londen is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. De 21-jarige Daniel Abed Khalife zou in de keuken hebben gewerkt en zou in zijn koksbuis onder een bezorgbusje voor eten zijn gaan hangen, waardoor hij buiten de gevangenismuren wist te komen. De politie is een klopjacht begonnen en in het hele land wordt naar hem gezocht.

Khalife, een Britse oud-militair, zat sinds januari in de Wandsworth-gevangenis in het zuiden van Londen. Hij wordt ervan verdacht dat hij nepbommen heeft geplaatst op een militaire basis en dat hij informatie heeft verzameld of verspreid "die nuttig zou kunnen zijn voor een vijand". Zelf heeft hij die laatste beschuldiging in de rechtszaal tegengesproken. Zijn zaak zou in november verdergaan.

Rond 08.00 uur 's ochtends zou Khalife zijn weggeglipt uit de 170 jaar oude Victoriaanse gevangenis. Luchthavens, havens en grensovergangen zijn geïnformeerd over zijn uitbraak. Op alle luchthavens zijn veiligheidsmaatregelen genomen en op bijvoorbeeld het vliegveld van Manchester wordt al zo'n 30 minuten vertraging gemeld als gevolg daarvan. Ook luchthaven Heathrow waarschuwt voor mogelijke vertragingen.