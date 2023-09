Cobra Museum 'geschrokken' van subsidiestop, vraagt om extra tijd

Het besluit van de gemeente Amstelveen om handen af te trekken van het Cobra Museum is overhaast genomen. Dat zegt directeur Stefan van Raay van het zwaar verlieslijdende museum voor moderne kunst in gesprek met de NOS. "Wij zijn erg geschrokken. Maar we kunnen nog de tijd nemen om samen naar een oplossing te zoeken."

Voor het Cobra Museum dreigt na bijna dertig jaar het doek te vallen, omdat de gemeente Amstelveen weinig vertrouwen meer heeft in de financiën van de instelling. Op basis van het verlies van 350.000 euro over 2022, twijfelde het college al om de komende periode jaarlijks ruim 1,2 miljoen euro aan subsidie te geven. De risico's werden onverantwoord geacht toen twee wekengeleden bleek dat het verlies dit jaar met 700.000 euro nog groter zou worden dan gedacht.

Van Raay wijt die rode cijfers aan de zonnige junimaand. "Dan komen bezoekers niet. Dat is een landelijke trend. Overal gingen de bezoekersaantallen met bijna 60 procent omlaag. Wij hebben dit enorm gevoeld."

Fusie

Het museum wil zoeken naar een oplossing om financieel gezond te worden, maar de directie kan nu nog geen concrete opties noemen. Over een fusie met een ander museum in Amstelveen of Amsterdam is Van Raay weinig concreet. "We zouden hier naar kunnen kijken, maar proactief zijn we nog nooit benaderd."

Eerder is volgens hem al eens onderzocht of het Cobra Museum zou kunnen samengaan met het glaskunstmuseum Jan uit Amstelveen. "Maar we zagen geen reductie aan kosten of extra culturele waarde. Ook Jan wilde het niet."

Winkelen in het Stadshart

Daarbij zit het het museum dwars dat de economie van Amstelveen indirect zou verdienen aan de bezoekers. "Zelfs als je de subsidie ervan aftrekt brengen wij 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar binnen. Mensen gaan winkelen en eten in het Stadshart. Ze parkeren er of gebruiken een andere manier van transport. Amstelveen en het Cobra Museum kunnen niet zonder elkaar. Als het Cobra Museum verdwijnt, dan is het nog maar de vraag of mensen naar Amstelveen komen en hier geld uitgeven."

De gemeenteraad debatteert vanavond over de subsidie aan het Cobra Museum. Over een week wordt hierover een besluit genomen.