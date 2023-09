Roord, Van Domselaar maken kans op Gouden Bal, Ronaldo niet voor het eerst in 20 jaar

Kadidiatou Diani, Sam Kerr en Fridolina Rolfö zijn andere grote namen op de shortlist. Op 30 oktober worden in Parijs de winnaars van de verkiezingen bekendgemaakt, ook bij de mannen.

Bij de mannen is Xavi Simons een van de tien genomineerden voor de Kopa Trophy, de prijs voor de beste speler onder 21 jaar. De creatieve Simons brak afgelopen seizoen door bij PSV. Inmiddels speelt hij bij RB Leipzig, waar hij het seizoen sterk is begonnen.

Ook Van Domselaar verdiende een transfer naar de Premier League. De 23-jarige keepster ging van FC Twente naar Aston Villa. Op het WK stond ze iedere wedstrijd in de basis van de ploeg van bondscoach Andries Jonker.

Roord was op het WK een van de sterkhouders van het Nederlands elftal. Ze kwam, vanaf een positie kort achter de spits, tot drie doelpunten.

Op de shortlist van tien talenten staan verder Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Pedri, Alejandro Balde, António Silva, Rasmus Højlund, Jamal Musiala en Elye Wahi. In 2019 won Matthijs de Ligt de Kopa Trophy.

Geen Ronaldo bij de mannen

Bij de mannen werd Cristiano Ronaldo voor het eerst in twintig jaar niet genomineerd voor de Gouden Bal, die hij vijfmaal won. De Portugees verkaste in december 2022 na een moeizame tijd bij Manchester United naar het Saudische Al-Nassr. Op het WK in Qatar verloor hij bij Portugal zijn basisplaats.

Lionel Messi zit wel bij de dertig genomineerden. De Argentijn leidde zijn land naar de eerste wereldtitel sinds 1986. Op clubniveau had hij bij PSG minder impact.

Vorig jaar won Karim Benzema de onderscheiding. Hij is, net als zijn landgenoot Kylian Mbappé, ook voor de editie van 2023 geselecteerd. Er staan geen Nederlanders op de lijst.