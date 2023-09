Sabalenka voor derde jaar op rij halvefinalist US Open, ook Keys door

Aryna Sabalenka bereikt voor het derde jaar op rij de halve finales van de US Open. Ze rekent met gemak af met de Chinese Zheng Qinwen. - NOS

Sabalenka, die na dit toernooi de nieuwe nummer één van de wereld is, stond voor de zevende keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi en bereikte ook voor de zevende keer de laatste vier. Begin dit jaar veroverde ze bij de Australian Open haar eerste grandslamtitel.

Zheng had in de vorige ronde Ons Jabeur van de baan geveegd. Ditmaal kwam ze er niet aan te pas. In de eerste set lukte er weinig tot niets bij de Chinese.

In tweede set ging het beter. Ze kwam vaker onder de druk van Sabalenka uit, maar een break op 3-3 werd haar fataal.

Nu tegen Keys

Sabalenka treft in de halve finales Madison Keys, die in haar kwartfinale te sterk was voor de Tsjechische Markéta Vondrousová. De als zeventiende geplaatste Keys won met 6-1, 6-4 van de nummer negen van de plaatsingslijst.

Vondrousová, die in juli Wimbledon won, bleek onmachtig om ook maar één van de negen breakpoints tegen de 28-jarige Keys om te zetten in gamewinst. Keys daarentegen greep elke kans die op haar pad kwam. Voor de zesde keer gaat ze door naar de laatste vier van een grand slam.

Coco Gauff en Karolína Muchová bereikten al eerder de laatste vier bij de US Open.