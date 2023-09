Spreidingswet asielopvang nog niet van de baan

De commissie Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer beslist morgen of de wet de komende tijd nog wordt behandeld.

Die moet leiden tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten. Gemeenten die meer asielzoekers opvangen dan ze moeten krijgen extra geld, is het plan. Als gemeenten niks doen op dit gebied kan de overheid ze via de wet dwingen om toch asielzoekers op te vangen.

Hoewel het er eerder op leek dat het wetsvoorstel controversieel zou worden verklaard, lijkt zich in de Kamer toch een meerderheid af te tekenen om de plannen nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen. CDA en SP willen het wetsvoorstel toch bespreken en daarmee komt een meerderheid voor de behandeling in zicht.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"De VVD wil de wet niet behandelen, maar andere partijen wel, en het CDA lijkt nu de doorslag te geven. Als de Kamer morgen instemt met de behandeling betekent dat nog niet dat die wetsbehandeling er ook snel komt.

Er is weinig tijd tot aan het verkiezingsreces en dan is er ook nog Prinsjesdag en zijn er begrotingen die door de Kamer moeten. Verdeeldheid over de inhoud van de wet is er ook nog steeds. Na de verkiezingen heeft de Kamer straks ook weer een heel andere samenstelling, waardoor de kans dat de wet er echt komt nog steeds klein is te noemen."