Planbureaus: pak in coronacrisis ook klimaatverandering en sociale kloof aan

Niet alleen in Nederland staan miljarden euro's klaar om te investeren, ook in het Europese herstelfonds zit 750 miljard euro.

NRC Handelsblad sprak met directeuren van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het is voor het eerst dat zij gezamenlijk naar buiten treden. Hun boodschap: de crisis is een uitgelezen kans om veranderingen door te voeren.

De drie Nederlandse planbureaus vinden dat het kabinet bij de aanpak van de coronacrisis niet alleen naar de economie en de volksgezondheid moet kijken, maar ook moet investeren in oplossingen voor de groeiende sociale kloof en in maatregelen tegen de klimaatverandering.

We moeten in deze crisis voor elkaar zorgen, luidt het morele appel. Maar daar kan de overheid ook in investeren.

De drie directeuren wijzen in het interview op de vereenzaming van ouderen in verpleeghuizen, op groepen kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen en op zzp'ers die hard zijn geraakt. Een eventuele volgende lockdown moet intelligenter, waarbij meer aandacht is voor de gevolgen voor kwetsbare groepen, adviseert Pieter Hasekamp van het CPB.

Het coronabeleid van het kabinet heeft ook gevolgen voor het klimaat. Hans Mommaas (PBL) vindt het bijvoorbeeld een politieke keuze om KLM 3,4 miljard euro steun te geven, zonder daar duurzame eisen tegenover te stellen. "Je moet niet investeren in iets waarvan je weet dat het nog verder wegvoert van de afgesproken klimaatdoelstellingen."

SCP-directeur Kim Putters wijst erop dat het kabinet heeft beloofd om Nederland 'uit de crisis te investeren'. "We moeten in deze crisis voor elkaar zorgen, luidt het morele appel. Maar daar kan de overheid ook in investeren. In mantelzorg, gezondheidszorg en onderwijs."