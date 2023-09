Ook gratis schoolmaaltijden voor leerlingen in 2024

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook volgend jaar een gratis schoolmaaltijd krijgen. Het kabinet heeft hiervoor 166 miljoen euro uitgetrokken, zo bevestigen Haagse bronnen een bericht van RTL Nieuws.

Scholen kunnen bij het ministerie geld aanvragen om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag op school zitten. In maart is dit project begonnen om armoede onder kinderen te bestrijden. Scholen kunnen zelf kiezen of ze hun leerlingen een ontbijt of lunch aanbieden. Ook is het mogelijk om voedselbonnen van het Rode Kruis te geven.

Ruim 1300 scholen hebben zich gemeld voor de gratis maaltijden.

Het demissionaire kabinet wil het project nu voortzetten, zo blijkt uit de kabinetsplannen die officieel pas op Prinsjesdag worden bekendgemaakt.

Vorige week werd al bekend dat er 2 miljard euro extra komt voor het verbeteren van de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen. Het aantal mensen onder de armoedegrens dreigt boven de één miljoen te komen als er niets gedaan wordt aan de koopkracht.