Man rijdt met 50 kilometer per uur door wasstraat in Oss

Een automobilist is in volle vaart door een wasstraat in Oss gereden. Hij trapte waarschijnlijk per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem. Hierdoor reed hij volgens de eigenaar van de autowasserette met zeker 50 kilometer per uur door de straat.

Het voertuig schoot vervolgens via de achterkant van de wasstraat dwars over een fietspad, een weg en opnieuw een fietspad. Uiteindelijk kwam de auto in de struiken tot stilstand.

De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hij was ongedeerd. Dat er geen andere weggebruikers gewond zijn geraakt noemen omstanders bij Omroep Brabant een wonder.

De schade aan de wasstraat is aanzienlijk: zo liggen stukken wasborstel verspreid over het terrein en zijn paaltjes uit de grond gereden.